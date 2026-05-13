В Казани на два месяца перекроют улицу Голубятникова для ремонта теплосетей

09:27, 13.05.2026

Движение будет перекрыто на участке от дома №27 до школы №25

Фото: Артем Дергунов

В Казани на два месяца частично перекроют движение транспорта по улице Голубятникова. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на внутриквартальных тепловых сетях, сообщает мэрия города.

Согласно информации комитета внешнего благоустройства, движение будет перекрыто на участке от дома №27 до школы №25 (ул. Голубятникова, 31). Ограничения продлятся с 14 мая по 8 июля. Горожан просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.

Напомним, что в Казани ограничат движение транспорта и закроют парковку в дни «КазаньФорума». Запрет коснется не только машин, но и средств индивидуальной мобильности и курьерских служб.

Наталья Жирнова

ОбществоИнфраструктура Татарстан

