В Казани на два месяца перекроют улицу Голубятникова для ремонта теплосетей
В Казани на два месяца частично перекроют движение транспорта по улице Голубятникова. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на внутриквартальных тепловых сетях, сообщает мэрия города.
Согласно информации комитета внешнего благоустройства, движение будет перекрыто на участке от дома №27 до школы №25 (ул. Голубятникова, 31). Ограничения продлятся с 14 мая по 8 июля. Горожан просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.
Напомним, что в Казани ограничат движение транспорта и закроют парковку в дни «КазаньФорума». Запрет коснется не только машин, но и средств индивидуальной мобильности и курьерских служб.
