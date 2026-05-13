Судебные приставы дают около двух месяцев на погашение долгов
Главный судебный пристав Татарстана напомнил, что если долги превысят 3 тыс. рублей, то приставы могут арестовать имущество
Судебные приставы дают около двух месяцев на погашение долгов, рассказал в интервью «Реальному времени» главный судебный пристав Татарстана Анвар Закиров.
— Чтобы не нарушать права должников, мы первые два месяца, если это не злостный должник с крупной суммой штрафов, не принимаем каких-то агрессивных мер по аресту имущества или запретам, чтобы была возможность заплатить добровольно, — отметил Закиров.
При этом он подчеркнул, что, если задолженность не превышает 3 тысяч, приставы могут предпринять запрет определенных действий, например регистрацию прав на имущество.
