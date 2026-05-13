Казанцы вдвое реже, чем представители других миллионников, маскируют дефекты кожи косметикой

Возрастные изменения тоже волнуют казанцев реже, чем остальных, — 17% против 23% всех россиян

Фото: Артем Дергунов

Аналитическая служба бренда SOKOLOV Beauty в мае провела опрос среди взрослых россиян, живущих в 16 городах-миллионниках. Целью было выяснить, как они относятся к собственной и чужой внешности, к ее недостаткам и возрастным особенностям восприятия. Оказалось, что почти каждый десятый (9%) житель Казани способен увидеть в несовершенствах чужой внешности привлекательную особенность, а 7% считают, что они подчеркивают индивидуальность.

30% уверяют, что любые изъяны не имеют никакого значения и не влияют на их отношение к конкретному человеку. Особенно это характерно для россиян поколения X (люди старше 45 лет): они реже обращают внимание на особенности внешности окружающих. Свыше 30% из них отмечают, что не обращают внимания на состояние кожи лица собеседника. А вот среди зумеров (людей в возрасте примерно 18—30 лет) таких всего 23%.

Люди старшего поколения чувствуют себя привлекательными чаще других. Среди них каждый пятый (21%) не испытывает никаких комплексов. 19% зумеров отметили, что часто довольны своей внешностью, а почти четверть и вовсе не задумывается о том, как они выглядят. На этом фоне лишь 15% миллениалов считают себя привлекательными.

Жителей Казани, которые не удовлетворены своим внешним видом, чаще других россиян беспокоит тусклый цвет кожи (28%). Возрастные изменения волнуют казанцев реже, чем остальных, — 17% против 23% всех россиян. Кроме того, они в два раза реже других маскируют дефекты кожи декоративной косметикой — 4% казанцев против 8% представителей общей выборки. Большинство (34%) из них стараются исправить ситуацию активным использованием ухода и косметологических процедур.



Большая часть (60%) тратит на уход за собой до 5 тыс. рублей ежемесячно, а у 9% респондентов бюджет на косметику и процедуры превышает 10 тыс. рублей. Интересно, что именно среди миллениалов наибольшая доля опрошенных с максимальным бюджетом на красоту свыше 10 тыс. рублей — такую сумму каждый месяц готовы инвестировать в свою внешность до 10% опрошенных в возрасте от 30 до 44 лет.

