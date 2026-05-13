В Казани из схемы парковок электросамокатов убрали 23 адреса
Казанский исполком утвердил новую схему размещения пунктов проката электросамокатов и велосипедов в городе. Согласно изменениям, из списка парковочных мест исключили 23 точки.
Новые правила затронули популярные места отдыха горожан: парковки исчезнут возле «Парка Урицкого», набережной реки Кабан, парков «Комсомолец», «Сосновая роща» и парка Победы, а также бульвара «Белые цветы».
На сегодняшний день в Казани функционирует 1420 мест для парковки электросамокатов.
Недавно в городе состоялся первый в этом сезоне рейд, в ходе которого с улиц города был эвакуирован 341 электросамокат из-за нарушений правил парковки. Особое внимание уделяется местам с большим потоком пешеходов.
