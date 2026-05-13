В Бугульме завершили обработку общественных территорий от клещей

С начала года в городе было зафиксировано 65 случаев укусов клещей, при этом ни один из пострадавших не заразился

Татарстан попал в число регионов, где существует риск заражения клещевым энцефалитом: 30 районов признали эндемичными. В связи с этим в Бугульме, как сообщили в администрации города, была проведена масштабная обработка общественных пространств от опасных насекомых.

С начала года зафиксировано 65 случаев укусов клещей, при этом ни один из пострадавших не заразился. Большинство укусов (65%) произошло в лесах и на дачных участках.

Специалисты провели акарицидную обработку ключевых городских территорий, включая парки, скверы, кладбища и зоны отдыха. Горожанам рекомендуется соблюдать меры предосторожности: носить светлую одежду, использовать средства защиты и регулярно осматривать себя.

При укусе клеща необходимо срочно обратиться в приемный покой Бугульминской ЦРБ, который работает круглосуточно. Врачи удалят паразита, обработают рану и проведут необходимые анализы.

Подробнее о том, каких еще видов клещей следует бояться татарстанцам и куда идти, если укус уже произошел, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова