Госдума разрешила армии России защищать россиян от преследований за рубежом

Фото: Айдар Раманкулов

Госдума России одобрила во втором и третьем чтениях закон, направленный на усиление защиты граждан страны от неправомерных действий иностранных государств. Законопроект вносит изменения в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».

Согласно новому закону, президент России получает право привлекать Вооруженные силы РФ для защиты российских граждан, которые были арестованы, удерживаются или подвергаются уголовному преследованию по решениям иностранных или международных судебных органов, в которых не участвует Россия. Кроме того, органы государственной власти РФ будут обязаны принимать необходимые меры по защите таких граждан в рамках своих полномочий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что западная судебная система превратилась в инструмент репрессий против несогласных с решениями европейских чиновников. По его словам, в текущих условиях крайне важно обеспечить защиту российских граждан за рубежом.

Ранее Владимир Путин подписал запрет на выдачу иностранцев, воевавших в составе ВС РФ. Поправки направлены на усиление защиты личного состава российской армии и других силовых структур.

Наталья Жирнова