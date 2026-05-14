«Барашки на Курбан, как продажа цветов на 8 Марта»

В Татарстане призвали не ввозить на Курбан-байрам животных из других регионов

В Татарстане продолжают готовиться к проведению главного мусульманского праздника Курбан-байрам, который в этом году состоится 27 мая. Основной вопрос касается жертвоприношения. В связи с последними событиями, когда в соседних регионах фиксировались особо опасные заболевания скота, контроль усилился. А заместитель руководителя Главного управления ветеринарии республики Габдулхак Мотыгуллин анонсировал строительство Курбан-хаба — вероятным местом дислокации назвали Лаишевский район республики. Подробности — в материале «Реального времени».

«Просим не завозить животных из других регионов»

В нынешнем году Курбан-байрам в России пройдет на фоне усиленного контроля за животными. Из-за скандальной истории с массовым уничтожением скота в связи с угрозой распространения особо опасных заболеваний некоторые регионы ограничили ввоз животных на свою территорию (очаг был зафиксирован в том числе в Чувашии).

С аналогичной рекомендацией к татарстанским мусульманам обратились власти Татарстана. Заместитель руководителя Главного управления ветеринарии республики Габдулхак Мотыгуллин призвал жителей отказаться от завозных животных для жертвоприношения.

— Надо понимать, что в регионах с развитым животноводством проблема с особо опасными заболеваниями остается. Поэтому просим не завозить животных для жертвоприношения из других регионов, — заявил Мотыгуллин.

По его словам, на данный момент в Татарстане насчитывается около 200 тысяч овцепоголовья и животных хватит на всех желающих сделать праздничное жертвоприношение.

61 площадка для жертвоприношения по Татарстану

К 27 мая в Татарстане подготовили 61 специализированную площадку для заклания животных. При этом оборудованные места для жертвоприношения на Курбан-байрам будут не во всех районах республики, а только в 23 из них. В том числе 17 площадок откроют в Казани.

Ожидается, что в 2026 году в Татарстане на заклание отправятся более 13 тысяч животных. Главный мухтасиб Казани Рустам хазрат Валиуллин заявил, что с каждым разом спрос увеличивается. В прошлом году на площадках в республике было зарезано 12 946 голов жертвенных животных, 6 438 из них — в Казани.

На всех официальных площадках будут работать представители ветеринарной службы. Животных будут идентифицировать по ушным номерным биркам, а также оформлять ветеринарное свидетельство на разделанное мясо.

— Если организаторы площадок думают, что в праздники смогут тихонько ввезти несанкционированных животных, — не получится. Это праздник, но для нас это остается работой, — подчеркнул Мотыгуллин.

Особое внимание контролеры уделят утилизации биологических и других отходов. Для них установят специальные раздельные контейнеры. Все биотходы впоследствии вывезут на завод в Елабугу. В прошлом году объем таких вывезенных отходов превысил 87 тонн.

По окончании трехдневного празднования Курбан-байрама все площадки очистят и продезинфицируют. Только по Казани площадь дезинфекции составит около 28 тыс. кв. м.

Баранов в республике хватит всем

Отдельное внимание было уделено вопросу ограниченной конкуренции. Представителя ветеринарной службы спросили, не скажется ли запрет на ввоз животных на росте цен. На что Мотыгуллин ответил, что никакого скачка в стоимости быть не должно, ведь Татарстан способен полностью обеспечить требуемое количество жертвенных животных. Он привел статистику поголовья в некоторых районах республики: в Актанышском районе — более 11 тысяч голов овец, в Кукморском — 7 тыс., в Мамадышском — 6 тыс., в Тукаевском — 12 тысяч.

При этом ажиотаж на рынке уже чувствуется, согласились оба спикера. Власти Татарстана полагают, что рекомендации по ограничению ввоза из других регионов должны поддержать местных фермеров.

— Реализация барашков на Курбан-байрам — это как продажа цветов на 8 Марта. Ажиотаж начинается в дни праздника. Поэтому такие ограничения были бы полезными для наших производителей, была бы поддержка для них. То, что раис Рустам Нургалиевич назвал нас животноводческой республикой, — это не просто высокопарные слова. Мы готовы к проведению Курбан-байрама. Ожидаем, что все пройдет хорошо, — сказал Мотыгуллин.

Накануне представители Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ), исполком Казани и Управление ветеринарии обошли все 17 площадок для жертвоприношения. Серьезных нарушений не нашли.

Курбан-хаб за чертой Казани

Под самый конец пресс-конференции один из журналистов возмутился, что процесс заклания животных на Курбан-байрам могут увидеть дети. По его словам, для городского ребенка это будет большим стрессом. Ответ Рустама хазрата Валиуллина ему не понравился, поэтому в пресс-центре чуть не разгорелся конфликт на повышенных тонах.

Остановил назревающий скандал Мотыгуллин, поделившись при этом инсайдом: власти рассматривают вопрос переноса всех площадок для жертвоприношения за черту города. Так что рядом с Казанью вскоре могут построить Курбан-хаб. Вероятным местом дислокации спикеры назвали Лаишевский район республики.

Между тем увидеть процесс заклания животных могут лишь те, кто целенаправленно проходит к месту жертвоприношения. На всех 17 площадках Казани, а также во всех остальных 44 оборудованных точках по республике присутствуют ограждения от всеобщего обозрения.

— Запретить всем родителям вести детей на место жертвоприношения мы не можем, — заключил Рустам хазрат Валиуллин.