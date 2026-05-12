Владимир Путин не посетит экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии в рабочем графике главы государства визита на XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».

— Что касается казанского форума, то в графике президента посещения этого форума нет, — сказал Песков журналистам на брифинге.

С 2023 года форум получил федеральный статус по указу президента России, в этом году на него приедут представители 103 стран мира.

Наталья Жирнова