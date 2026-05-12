Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в коррупции, госпитализировали из-под домашнего ареста

Причиной госпитализации стало плохое самочувствие и боли в сердце, вызванные переживаниями

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который находится под домашним арестом по обвинению в коррупции, госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. По информации его адвоката Марата Самойлова, причиной госпитализации стало плохое самочувствие и боли в сердце, вызванные переживаниями.

Напомним, что в конце апреля Мавлиев был взят под стражу по обвинениям во взяточничестве и превышении должностных полномочий. По данным следствия, он причастен к незаконному отчуждению земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории санатория «Радуга». Позже Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест до 28 июня.

В своих обращениях мэр настаивает на своей невиновности и просит провести проверку действий следственных органов: как сообщает «Ъ», он обратился к руководителям Генпрокуратуры и Следственного комитета России (СКР) с просьбой проверить его уголовное дело.

Наталья Жирнова