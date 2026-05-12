Школьник, который устроил стрельбу в Краснодарском крае, купил оружие на маркетплейсе
В покупке оружия участвовала его собственная мать
Правоохранительные органы Краснодарского края раскрыли подробности инцидента со стрельбой в школе Гулькевичского района. Как установили следователи, девятиклассник, устроивший стрельбу в учебном заведении, приобрел пневматический пистолет через маркетплейс. В покупке оружия участвовала его собственная мать.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате происшествия два ученика получили травмы.
— Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия Министерства образования региона, — сообщил Вениамин Кондратьев.
