Жителям Татарстана объяснили, когда электронная повестка считается врученной

Повестки, направленные через портал госуслуг или заказными письмами, приравниваются к повесткам, полученным лично в руки или от работодателя

Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Об этом говорится в федеральном законе от 14.04.2023 N127-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Согласно внесенным изменениям, указанные повестки, направленные через портал «Госуслуги» или заказными письмами, приравниваются к повесткам, полученным лично в руки или от работодателя. Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале госуслуг.

Причем гражданам, которые подлежат призыву на военную службу и получившим повестку военкомата, со дня, когда такая повестка считается врученной, в качестве временной меры, направленной на обеспечение их явки по повестке, запрещается выезд из РФ.

Неявка без уважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде:

— запрета на государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;

— запрета на постановку на учет в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

— приостановки на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав;

— ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами и запрета на их регистрацию;

— отказа в заключении кредитного договора, договора займа.

