В Минздраве РТ опровергли информацию о вспышке хантавирусной инфекции в Казани
«В ряд СМИ направили фейковое письмо», — объяснили в пресс-службе министерства
В Минздраве Татарстана опровергли информацию о вспышке хантавирусной инфекции в одном из медицинских учреждений Казани.
— В ряд СМИ направили фейковое письмо о якобы вспышке хантавирусной инфекции в одном из медучреждений Казани. Выглядит как официальное письмо, со всеми характерными атрибутами, — сказано в сообщении пресс-службы.
Представители компетентных органов официально заявили, что данная информация не соответствует действительности. При этом они подчеркнули готовность предоставить необходимую информацию и провести верификацию любых данных по запросу.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что следит за ситуацией с хантавирусными инфекциями, которые передаются человеку от грызунов — полевых мышей, крыс и полевок.
