В Минздраве РТ опровергли информацию о вспышке хантавирусной инфекции в Казани

«В ряд СМИ направили фейковое письмо», — объяснили в пресс-службе министерства

В Минздраве Татарстана опровергли информацию о вспышке хантавирусной инфекции в одном из медицинских учреждений Казани.

— В ряд СМИ направили фейковое письмо о якобы вспышке хантавирусной инфекции в одном из медучреждений Казани. Выглядит как официальное письмо, со всеми характерными атрибутами, — сказано в сообщении пресс-службы.

Представители компетентных органов официально заявили, что данная информация не соответствует действительности. При этом они подчеркнули готовность предоставить необходимую информацию и провести верификацию любых данных по запросу.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что следит за ситуацией с хантавирусными инфекциями, которые передаются человеку от грызунов — полевых мышей, крыс и полевок.



Наталья Жирнова