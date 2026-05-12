В Альметьевске, Лениногорске и Бугульме объявили угрозу БПЛА

МЧС объявило об угрозе атаки БПЛА на Альметьевск, Лениногорск и Бугульму. Об этом сообщили в МЧС с призывом граждан принять меры безопасности.

Ранее все три аэропорта Татарстана закрыли на прием и выпуск воздушных судов, а в республике ввели режим «Беспилотная опасность». Это произошло впервые после завершения перемирия России и Украины, которое продлилось с 8 по 11 мая в честь Дня Победы.

Напомним, что за неделю от ударов ВСУ погибли 25 россиян, еще 209 пострадали. Наибольшее число пострадавших зафиксировали в том числе и в соседней с Татарстаном Чувашии.

Наталья Жирнова