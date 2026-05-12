Минобороны РФ: Украина нарушила более 30 тысяч раз режим прекращения огня

В течение суток до 00:00 11 мая украинские войска предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов российских позиций

В период с 8 по 11 мая украинская сторона более 30 тысяч раз нарушила объявленный режим прекращения огня, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, всего за время действия перемирия зафиксировано 30,3 тысячи случаев его нарушения со стороны ВСУ.

В течение суток до 00:00 11 мая украинские войска предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов российских позиций с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Кроме того, было нанесено 5 825 ударов с применением беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что сегодня впервые после завершения перемирия объявили режим беспилотной опасности в Татарстане.

Наталья Жирнова