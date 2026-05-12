Казанская компания разработала нейросеть для борьбы с дронами

Известно, что система поможет сбивать беспилотники гораздо дешевле

Фото: Динар Фатыхов

Казанская компания «Аркодим», которая является резидентом Центра беспилотных систем и технологий, разработала нейросетевые алгоритмы для борьбы с дронами. Об этом сообщает ТАСС.



Особенность разработки — использование искусственного интеллекта для анализа и сопровождения целей. Алгоритмы рассчитывают баллистику и позволяют сопровождать объект даже при кратковременной потере визуального контакта, а также предсказывать его дальнейшее перемещение. Это облегчает уничтожение дрона стрелковым оружием или другими средствами поражения, например, пулеметом или лазером.

Внедрение таких антидроновых систем, по подсчетам разработчиков, позволит снизить стоимость поражения цели примерно в тысячу раз по сравнению с традиционными зенитными ракетными комплексами. Для полноценной реализации проекта «Аркодим» требуется от 100 до 300 миллионов рублей инвестиций.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как сообщили в ЦБСТ, система уже прошла испытания на лабораторном макете двухосевой турели, способной самостоятельно выявлять цели.

Напомним, что строительство центра беспилотных авиационных систем в Татарстане должно завершиться к концу июня 2026 года. Ранее стало известно, что на эти цели республика получит более 2 миллиардов рублей.

Наталья Жирнова