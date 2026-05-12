В Татарстане сохранят тарифы на речные перевозки между Набережными Челнами и Соколками

Поездка из Набережных Челнов в Вишневку обойдется взрослому пассажиру в 91 рубль, а ребенку — в 45,5 рубля

Фото: Артем Дергунов

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам планирует утвердить новые максимальные цены на поездки на речном судне по маршруту Набережные Челны — Соколки. Документ находится на антикоррупционной экспертизе. Перевозками занимается компания «Флот Республики Татарстан».

Тарифы действуют на перевозки как взрослых, так и детей (стоимость для них вдвое ниже). Например, поездка из Набережных Челнов в Вишневку обойдется взрослому пассажиру в 91 рубль, а ребенку — в 45,5 рубля. До Соколок взрослый заплатит 253 рубля, ребенок — 126,5 рубля. Такие суммы были установлены ранее.

Новые цены будут действовать с момента официального опубликования постановления до 31 декабря 2026 года. Напомним, что тарифы на речные перевозки в Татарстане «не повышаются на тот уровень, на который должны». Рост цен затронул только социально значимые маршруты. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова