Владимир Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о строительстве элитных коттеджей под Киевом

Такое мнение высказали аналитики украинского издания «Страна», отметив, что материалы следствия могут быть использованы для давления на главу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о строительстве элитных коттеджей под Киевом. Такое мнение высказали аналитики украинского издания «Страна», отметив, что материалы следствия могут быть использованы для давления на главу государства. Об этом сообщает ТАСС.

Издание обращает внимание на опубликованные «пленки Миндича», где обсуждается строительство четырех коттеджей. В расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) фигурируют четыре заказчика, обозначенные как P1, P2, P3 и P4. По мнению аналитиков, под P1 может подразумеваться сам Зеленский, хотя в опубликованных фрагментах записей он напрямую не упоминается.



Вечером 11 мая НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку. Его обвиняют в легализации имущества, полученного преступным путем, в составе организованной группы. По данным следствия, речь идет о строительстве жилых резиденций премиум-класса под Киевом, в проекте «Династия», с 2021 по 2025 год. Общий объем легализованных средств оценивается в 460 млн гривен (около $10,5 миллиона).

Наталья Жирнова