Илон Маск заплатил рекордные налоги в размере $10 миллиардов

16:52, 07.05.2026

После его смерти на наследство будет наложен налог в размере 40%, а общая сумма налоговых выплат за всю жизнь составит несколько триллионов долларов

Фото: скриншот из видео «Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд» с канала «Минута по делу»

Основатель компании SpaceX Илон Маск, являющийся самым богатым человеком планеты, сообщил о рекордной сумме уплаченных налогов. По его словам в социальной сети X, за последний год он перечислил в бюджет США $10 миллиардов, что является рекордным показателем в истории.

Предприниматель также поделился информацией о будущих налоговых обязательствах. После его смерти на наследство будет наложен налог в размере 40%, а общая сумма налоговых выплат за всю жизнь, по оценкам бизнесмена, составит несколько триллионов долларов.

В своем сообщении Маск упомянул интересный случай из прошлого, когда сумма уплаченных им налогов оказалась настолько значительной, что вызвала технический сбой в компьютерной системе Налоговой службы США (IRS). Для обработки платежа пришлось модернизировать программное обеспечение ведомства из-за слишком большого объема данных.

Минувшая неделя оказалась богата на подведение итогов в налоговой сфере. Так, выяснилось, что за год в стране выросло число самозанятых, а Росстат придумал новую, более выгодную методику расчета уровня неравенства. Подробности — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

