Трамп рассматривает возможность возобновления боевых действий против Ирана

Особое раздражение у президента США вызывает блокада Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп, по информации телеканала CNN, в последние дни стал более серьезно рассматривать возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Как сообщают источники, это связано с растущим разочарованием американского лидера в ходе переговоров с Тегераном и его недовольством действиями иранских властей.

Особое раздражение у Трампа вызывает блокада Ормузского пролива, а также то, что он воспринимает как внутренние разногласия в руководстве Ирана, которые, по его мнению, мешают достижению компромисса по ядерной программе.

Напомним, 10 мая Иран передал США свой ответ на последнее мирное предложение Вашингтона. Президент США Дональд Трамп назвал ответ Тегерана «совершенно неприемлемым». В свою очередь, иранская сторона подчеркнула, что альтернатив этому предложению не существует.

Наталья Жирнова