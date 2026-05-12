На Казанке запретили кататься на гидроциклах и других маленьких судах в дни «КазаньФорума»
Запрет будет действовать на участке Казанки от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы
В Казани запретили кататься на гидроциклах, байдарках, а также маломерных судах в дни проведения экономического форума «Россия — исламский мир: КазаньФорум». Запрет будет действовать на участке Казанки от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы, следует из постановления кабмина республики, подписанного премьер-министром региона Алексеем Песошиным.
Даты и время действия ограничений — с 11 по 18 мая с 6:00 до 22:00.
— Установить запрет на использование маломерных судов, а также парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки на участке реки Казанки от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы с 11 по 18 мая в период с 06:00 до 22:00, — говорится в документе.
Отмечается, что за соблюдением запрета будут следить сотрудники МВД по республике.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не посетит экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».