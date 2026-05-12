Больше половины казанцев и жителей других городов негативно относятся к курьерам на СИМ

При этом 4% опрошенных положительно высказались о доставщиках

Около 68% жителей Казани и других городов-миллионников негативно относятся к курьерам на электровелосипедах или электросамокатах. При этом 4% опрошенных положительно высказались о доставщиках на СИМ, почти треть (28%) респондентов — нейтрально, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследования системы Вrand Analytics.

Негативно высказываются о работе сотрудников служб доставки на электротранспорте в основном женщины 26—45 лет и мужчины 30—50 лет. Первые беспокоятся насчет безопасности детей и пожилых, а вторые — о нарушениях ПДД. Положительную оценку дает преимущественно молодежь (в основном мужчины 16—25 лет), а также женщины 25—45 лет. Они подчеркивают удобство доставки и работу курьеров при плохой погоде. Люди 40—65 лет чаще акцентируют внимание на хранящихся мопедах в подъездах, что негативно отражается на комфорте проживания в многоквартирном доме.

Также опрошенные просят разработать проект закона, согласно которому курьеров должны обязать получать права категории «М», а также в обязательном порядке регистрировать СИМ с последующей выдачей госномера и оформления страховки ОСАГО на транспорт.

Никита Егоров