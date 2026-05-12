Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном дне в конце мая

Также жителей республики ждет дополнительный выходной в ноябре

В среду, 27 мая, в Татарстане отпразднуют Курбан-байрам. Это нерабочий день в республике, а день перед праздником сокращается на один час, следует из производственного календаря, опубликованного на сайте Минтруда РТ.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из двух главных праздников в исламе, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама, в 10-й день месяца Зуль-хиджа. Дата праздника ежегодно меняется, так как исламский календарь основан на лунных циклах.

В исламе Курбан-байрам знаменует завершение хаджа — паломничества, связанного с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время. Хадж относится к пяти столпам ислама — фундаментальным обязанностям каждого правоверного мусульманина. Поэтому паломничество в Мекку считается обязательным для всех верующих, имеющих для этого финансовые и физические возможности.

Напомним, что следующие праздничные выходные ожидаются у россиян 12 июня в честь Дня России. Также граждане будут отдыхать 4 ноября (День народного единства). При этом татарстанце отдохнут еще и 6 ноября. Этот день объявлен в республике нерабочим по случаю Дня Конституции Татарстана.

Никита Егоров