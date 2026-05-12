МЧС: на мусорном полигоне под Елабугой произошло возгорание

На момент фиксации инцидента угрозы распространения огня не было и применение пожарной техники не потребовалось

Фото: Максим Платонов

На территории Малореченского полигона твердых бытовых отходов в Елабужском районе произошло возгорание. Об этом сообщили в МЧС вечером 11 мая. По данным экстренных служб, угрозы распространения огня не было и применение пожарной техники не потребовалось.

Тление происходило в толще мусора на площади 250 квадратных метров. Для ликвидации возгорания собственник полигона организовал работы по устранению очага.

На месте происшествия была задействована спецтехника: четыре самосвала, один погрузчик, три бульдозера и один экскаватор. Специалисты проводили отсыпку грунта — уже вывезено 6 тысяч кубометров материала.

Напомним, что объем мусора в Казани за год вырос на 9,9%. В 2025-м из города вывезли более 8,1 млн кубометров твердых коммунальных отходов (ТКО), тогда как в 2024-м этот показатель составлял 7,3 миллиона. В городе есть риск, что через два года негде будет складировать мусор.



Наталья Жирнова