В Казани ограничат движение транспорта и закроют парковку в дни «КазаньФорума»
Запрет коснется не только машин, но и средств индивидуальной мобильности и курьерских служб
В Казани в дни проведения «КазаньФорума» (12—17 мая) ограничат движение и запретят парковаться на нескольких улицах. Причем запрет коснется не только транспорта, но и средств индивидуальной мобильности и курьерских служб, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Список участков, где будут действовать ограничения:
— ул. А. Бичурина, на участке от ул. Чистопольской до дома №49 на ул. Чистопольской;
— ул. А. Козина, на участке от ул. Ф. Амирхана до ул. Сибгата Хакима;
— ул. Большая Красная, на участке от ул. Гоголя до ул. Жуковского;
— ул. К. Маркса (парковка), от ул. Пушкина до ул. Театральной;
— ул. К. Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Миславского;
— ул. Лево-Булачная, на участке от ул. Ташаяк до пер. Кирова;
— ул. Лесгафта, на участке от ул. Айвазовского до ул. Волкова;
— ул. М. Салимжанова, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;
— ул. Московская, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Ташаяк;
— ул. Назиба Жиганова, на участке от ул. Аграрной до ул. Сабира Ахтямова;
— ул. Островского, на участке от ул. А. Айдинова до дома №57а по ул. Островского;
— ул. Островского, на участке от ул. Астрономической до ул. Университетской;
— ул. Петербургская, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Волкова;
— ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;
— ул. Право-Булачная, на участке от ул. Университетской до ул. Астрономической.
Ранее сообщалось, что на Казанке запретили кататься на гидроциклах и других маленьких судах в дни «КазаньФорума».
Также в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин не посетит экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».
