В Казани ограничат движение транспорта и закроют парковку в дни «КазаньФорума»

Запрет коснется не только машин, но и средств индивидуальной мобильности и курьерских служб

В Казани в дни проведения «КазаньФорума» (12—17 мая) ограничат движение и запретят парковаться на нескольких улицах. Причем запрет коснется не только транспорта, но и средств индивидуальной мобильности и курьерских служб, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Список участков, где будут действовать ограничения:

— ул. А. Бичурина, на участке от ул. Чистопольской до дома №49 на ул. Чистопольской;

— ул. А. Козина, на участке от ул. Ф. Амирхана до ул. Сибгата Хакима;

— ул. Большая Красная, на участке от ул. Гоголя до ул. Жуковского;

— ул. К. Маркса (парковка), от ул. Пушкина до ул. Театральной;

— ул. К. Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Миславского;

— ул. Лево-Булачная, на участке от ул. Ташаяк до пер. Кирова;

— ул. Лесгафта, на участке от ул. Айвазовского до ул. Волкова;

— ул. М. Салимжанова, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;

— ул. Московская, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Ташаяк;

— ул. Назиба Жиганова, на участке от ул. Аграрной до ул. Сабира Ахтямова;

— ул. Островского, на участке от ул. А. Айдинова до дома №57а по ул. Островского;

— ул. Островского, на участке от ул. Астрономической до ул. Университетской;

— ул. Петербургская, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Волкова;

— ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;

— ул. Право-Булачная, на участке от ул. Университетской до ул. Астрономической.

Ранее сообщалось, что на Казанке запретили кататься на гидроциклах и других маленьких судах в дни «КазаньФорума».

Также в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин не посетит экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».

Никита Егоров