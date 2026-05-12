Россия успешно запустила ракету «Сармат», заявил командующий РВСН

Россия успешно запустила ракету «Сармат». Успех в данном направлении поможет российской армии поставить на боевое дежурство первый вооруженный этим комплексом ракетный полк до конца 2026 года, доложил президенту страны Владимиру Путину командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

— Положительные результаты пуска ракетного комплекса «Сармат» позволят до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом в Ужурском соединении Красноярского края, — цитирует спикера ТАСС.

Ранее сообщалось, что гендиректора оборонного завода «Красмаш» Александра Гаврилова арестовали. Его подозревают в растрате. Упомянутое предприятие производит те самые ракеты «Сармат».



