Казанский аэропорт закрыли на прием и выпуск воздушных судов
В Казани закрыли Международный аэропорт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация, объяснив это тем, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность». Это произошло впервые после окончания перемирия России и Украины в честь Дня Победы.
