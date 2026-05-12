Новости общества

12:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский аэропорт закрыли на прием и выпуск воздушных судов

08:22, 12.05.2026

Об этом сообщила Росавиация, объяснив это тем, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов

Казанский аэропорт закрыли на прием и выпуск воздушных судов
Фото: Максим Платонов

В Казани закрыли Международный аэропорт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация, объяснив это тем, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность». Это произошло впервые после окончания перемирия России и Украины в честь Дня Победы.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также