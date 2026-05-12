Лавров назвал отношения России и Индии привилегированным стратегическим партнерством
Глава МИД России Сергей Лавров назвал отношения с Индией привилегированным стратегическим партнерством.
— Все началось с партнерства, затем это стало стратегическим партнерством, а потом было повышено до уровня привилегированного стратегического партнерства, — приводит слова министра RT.
Причем, по его мнению, во времена бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха отношения России с этой страной достигли уровня особо привилегированного стратегического партнерства. Напомним, что речь идет о периоде с 2004-го по 2014 год.
