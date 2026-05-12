Песков объяснил, что имел в виду Путин, говоря о скором завершении конфликта на Украине

Под цитатой российского лидера подразумевалась проделанная работа в трехстороннем формате

На сегодняшний день проделана большая работа в рамках урегулирования украинского конфликта. Причем Россия остается открытой для дальнейших контактов в этом вопросе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя слова российского лидера Владимира Путина о скором завершении СВО.

До этого президент страны говорил, что дело идет к завершению украинского конфликта. Он также добавил, что Россия еще до предложения американского президента Дональда Трампа направляла Украине предложение об обмене военнопленными. Пока предложений не поступало, но Россия передавала Украине список из 500 украинских военнопленных, но пока Киев «сошел с радаров».

— Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны США, — сказал цитируетПесков РБК.

Ранее сообщалось, что Путин не посетит экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».

Никита Егоров