В Казани сняли ограничения с аэропорта на прием и выпуск воздушных судов

Ранее в трех городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

Фото: Максим Платонов

Росавиация сообщила, что с международного аэропорта Казани были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Нижнекамске (Бегишево) и Бугульме воздушные гавани по прежнему закрыты.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее в трех городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА — Альметьевске, Лениногорске и Бугульме. В республике действует режим «Беспилотная опасность», который ввели впервые с окончания перемирия России и Украины, которое шло с 8 по 11 мая в честь Дня Победы.

Наталья Жирнова