В Казани сняли ограничения с аэропорта на прием и выпуск воздушных судов
Ранее в трех городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА
Росавиация сообщила, что с международного аэропорта Казани были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Нижнекамске (Бегишево) и Бугульме воздушные гавани по прежнему закрыты.
Ранее в трех городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА — Альметьевске, Лениногорске и Бугульме. В республике действует режим «Беспилотная опасность», который ввели впервые с окончания перемирия России и Украины, которое шло с 8 по 11 мая в честь Дня Победы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».