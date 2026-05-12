В Казани сняли ограничения с аэропорта на прием и выпуск воздушных судов

10:06, 12.05.2026

Ранее в трех городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

Фото: Максим Платонов

Росавиация сообщила, что с международного аэропорта Казани были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Нижнекамске (Бегишево) и Бугульме воздушные гавани по прежнему закрыты.

Ранее в трех городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА — Альметьевске, Лениногорске и Бугульме. В республике действует режим «Беспилотная опасность», который ввели впервые с окончания перемирия России и Украины, которое шло с 8 по 11 мая в честь Дня Победы.

Наталья Жирнова

