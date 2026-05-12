В Татарстане отремонтируют участок дороги Азнакаево — Ютаза — М-5
Дорожники уже сняли старый асфальт и уложили выравнивающую смесь
В Татарстане начали ремонтировать дорогу Азнакаево — Ютаза — М-5 в Ютазинском районе республики. Работы пройдут на участке с 20,4 по 21,3 км, сообщила пресс-служба Минтранса РТ.
Отмечается, что дорожники уже сняли старый асфальт и уложили выравнивающую смесь. В дальнейшем рабочие уложат верхний слой покрытия щебенкой, укрепят обочины и положат новый асфальт. Все работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядной организацией является ООО «Татнефтедор».
Напомним, в текущем году по упомянутому национальному проекту отремонтируют 43 участка дорог общей протяженностью более 52 км.
