В Татарстане отремонтируют участок дороги Азнакаево — Ютаза — М-5

Дорожники уже сняли старый асфальт и уложили выравнивающую смесь

В Татарстане начали ремонтировать дорогу Азнакаево — Ютаза — М-5 в Ютазинском районе республики. Работы пройдут на участке с 20,4 по 21,3 км, сообщила пресс-служба Минтранса РТ.

Отмечается, что дорожники уже сняли старый асфальт и уложили выравнивающую смесь. В дальнейшем рабочие уложат верхний слой покрытия щебенкой, укрепят обочины и положат новый асфальт. Все работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядной организацией является ООО «Татнефтедор».

Напомним, в текущем году по упомянутому национальному проекту отремонтируют 43 участка дорог общей протяженностью более 52 км.

Никита Егоров