В Татарстане отремонтируют участок дороги Азнакаево — Ютаза — М-5

17:31, 12.05.2026

Дорожники уже сняли старый асфальт и уложили выравнивающую смесь

Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В Татарстане начали ремонтировать дорогу Азнакаево — Ютаза — М-5 в Ютазинском районе республики. Работы пройдут на участке с 20,4 по 21,3 км, сообщила пресс-служба Минтранса РТ.

Отмечается, что дорожники уже сняли старый асфальт и уложили выравнивающую смесь. В дальнейшем рабочие уложат верхний слой покрытия щебенкой, укрепят обочины и положат новый асфальт. Все работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядной организацией является ООО «Татнефтедор».

Напомним, в текущем году по упомянутому национальному проекту отремонтируют 43 участка дорог общей протяженностью более 52 км.

Ранее сообщалось, что на ремонт ливневой канализации Казани направят 60 млн рублей.

Никита Егоров

ОбществоИнфраструктура Татарстан

