Новости общества

21:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Умер настоятель казанского храма великомученицы Варвары протоирей Виталий

15:26, 12.05.2026

Священнослужителя не стало после продолжительной болезни

Умер настоятель казанского храма великомученицы Варвары протоирей Виталий
Фото: взято с сайта tatmitropolia.ru

Умер почетный настоятель казанского храма великомученицы Варвары, клирик Казанской епархии протоиерей Виталий Тимофеев. Священнослужителя не стало 10 мая на 72-м году жизни. О его смерти 11 мая сообщила пресс-служба Татарстанской митрополии.

— После продолжительной тяжелой болезни отошел ко Господу клирик Казанской епархии, почетный настоятель храма великомученицы Варвары города Казани протоиерей Виталий Тимофеев, — говорится в сообщении.

Отмечается, что протоиерей отдал церковной службе несколько десятков лет. Все это время он был ревностным пастырем и добрым наставником для многих верующих.

Умершего настоятеля отпели сегодня, 12 мая, в Варваринском храме. В отпевании участвовали митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, а также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Ранее сообщалось, что правнучка Ленина Елена Ульянова умерла в возрасте 47 лет.

Также умер в возрасте 82 лет актер Майкл Пеннингтон, сыгравший в «Звездных войнах».

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также