Умер настоятель казанского храма великомученицы Варвары протоирей Виталий

Священнослужителя не стало после продолжительной болезни

Умер почетный настоятель казанского храма великомученицы Варвары, клирик Казанской епархии протоиерей Виталий Тимофеев. Священнослужителя не стало 10 мая на 72-м году жизни. О его смерти 11 мая сообщила пресс-служба Татарстанской митрополии.

— После продолжительной тяжелой болезни отошел ко Господу клирик Казанской епархии, почетный настоятель храма великомученицы Варвары города Казани протоиерей Виталий Тимофеев, — говорится в сообщении.

Отмечается, что протоиерей отдал церковной службе несколько десятков лет. Все это время он был ревностным пастырем и добрым наставником для многих верующих.

Умершего настоятеля отпели сегодня, 12 мая, в Варваринском храме. В отпевании участвовали митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, а также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Никита Егоров