МИД: за неделю от ударов ВСУ погибли 25 россиян, еще 209 пострадали

Наибольшее число пострадавших зафиксировали в том числе и в соседней с Татарстаном Чувашии

За последнюю неделю в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в России погибли 25 мирных жителей, среди которых один ребенок, еще 209 человек, включая 14 детей, получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, наибольшее число пострадавших зафиксировали в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, Чувашии и ДНР. Около 87% пострадавших стали жертвами атак украинских беспилотников. Напомним, что число пострадавших в результате атаки БПЛА в Чувашии составило 37. Чебоксары подверглись атаке в ночь и утром 5 мая, в результате чего два человека погибли. Следком России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Мирошник также отметил, что украинские войска продолжают дистанционно минировать местность, что приводит к несчастным случаям среди мирного населения. Кроме того, по данным посла, за последнюю неделю ВСУ выпустили по территории России почти 3,6 тысячи различных боеприпасов.

Напомним, что между Россией и Украиной действовало перемирие с 8 по 11 мая: сначала российская сторона объявила перемирие на 8 и 9 мая, после чего президент США Дональд Трамп сообщил о продлении прекращении огня — до 11 мая. Москва и Киев согласились с эим решением.

12 мая впервые после завершения перемирия в Татарстане объявили режим беспилотной опасности.

