Жительница Казани пыталась провезти в багаже кастеты из Таиланда

Татарстанская таможня возбудила два административных дела в отношении жительницы Казани за незаконный ввоз холодного оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

При таможенном контроле выяснилось, что гражданка ввозила из Таиланда два кастета, которые были классифицированы как холодное оружие. Женщина не только не задекларировала опасные предметы, но и нарушила действующие запреты на ввоз подобного оружия на территорию России.

По данным начальника таможенного поста Аэропорт Казань Максима Верендеева, с начала года сотрудники таможни выявили 19 случаев незаконного ввоза холодного оружия. В основном нарушения связаны с попытками провоза ножей, признанных экспертизой холодным оружием.

Напомним, что ранее пассажир самолета пытался провезти в Казань незадекларированные автозапчасти на 63 кг. К тому же таможенники поймали жительницу Казани на контрабанде украшений Cartier за 1,1 млн рублей.

