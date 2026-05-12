В Татарстане работает горячая линия по вопросам качества и безопасности детского отдыха

В Татарстане работает горячая линия, по которой жители смогут получить консультацию по вопросам качества и безопасности детского отдыха. Позвонить и задать интересующие вопросы можно до 22 мая, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

Звонки принимаются по номерам:

— Единого Консультационного центра Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — 8-8005554943 (круглосуточно).

— по горячей линии Консультационного центра для потребителей по телефону (843) 221-90-16 ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв — с 12.00 до 13.00;

— в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану по телефону 273-15-83: понедельник — четверг: с 10.00 по 17.00; пятница: с 10.00 по 15.45, перерыв — с 12.00 до 12.45.

Никита Егоров