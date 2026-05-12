Мэр Уфы Ратмир Мавлиев проходит лечение в стационаре после госпитализации

Он остается в сознании, хотя продолжает испытывать боли в сердце, из-за которых его госпитализировали

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев находится на стационарном лечении под наблюдением врачей. По информации его адвоката Марата Самойлова, Мавлиев остается в сознании, хотя продолжает испытывать боли в сердце, из-за которых его госпитализировали во время нахождения под домашним арестом, сообщает ТАСС.

Напомним, что в конце апреля Мавлиев был взят под стражу по обвинениям во взяточничестве и превышении должностных полномочий. По данным следствия, он причастен к незаконному отчуждению земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории санатория «Радуга». Позже Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест до 28 июня.

В своих обращениях мэр настаивает на своей невиновности и просит провести проверку действий следственных органов: как сообщает «Ъ», он обратился к руководителям Генпрокуратуры и Следственного комитета России (СКР) с просьбой проверить его уголовное дело.



Наталья Жирнова