Новости общества

21:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности

13:15, 12.05.2026

Первоначальное предупреждение было введено 8 мая

В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности
Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана сообщил о продлении штормового предупреждения в регионе. Период действия предупреждения — с 13 по 18 мая. Первоначальное предупреждение было введено 8 мая.

В лесах Татарстана сохраняется IV класс пожарной опасности, который является предпоследним по степени угрозы. Такая категория означает высокую вероятность возникновения пожаров.

Напомним, в Татарстане до 11 мая действовал особый противопожарный режим. Жителям не разрешается разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор. Под запрет попало использование открытого огня для приготовления пищи на мангалах.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также