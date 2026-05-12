В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности
Гидрометцентр Татарстана сообщил о продлении штормового предупреждения в регионе. Период действия предупреждения — с 13 по 18 мая. Первоначальное предупреждение было введено 8 мая.
В лесах Татарстана сохраняется IV класс пожарной опасности, который является предпоследним по степени угрозы. Такая категория означает высокую вероятность возникновения пожаров.
Напомним, в Татарстане до 11 мая действовал особый противопожарный режим. Жителям не разрешается разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор. Под запрет попало использование открытого огня для приготовления пищи на мангалах.
