В Казани появились новые зоны работы роботов-курьеров — Карла Маркса, Салимжанова, Ямашева

Теперь автоматизированные доставщики еды обслуживают два новых района Казани: Вахитовский и Ново-Савиновский. Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

В Вахитовском районе роботы доставляют заказы из ресторанов в районе улиц Карла Маркса, Горького, Бутлерова и Марселя Салимжанова. В Ново-Савиновском районе зона обслуживания охватывает территорию между улицами Гагарина, Декабристов, Амирхана и проспектом Ямашева.

В работе задействованы роботы четвертого поколения. Техника оснащена системами навигации: лидарами, камерами и ультразвуковыми датчиками. Напомним, что недавно в двух районах Казани начали ездить роботы-доставщики: речь идет о Ново-Савиновском и Советском районах.

Наталья Жирнова