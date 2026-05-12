Следом за Казанью в Нижнекамске закрыли аэропорт на прием и выпуск воздушных судов

Об этом сообщили в Росавиации

Следом за Казанью в Нижнекамске закрыли аэропорт «Бегишево» на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Всего в России закрыто девять аэропортов по причине обеспечения безопасности их полетов. В этом списке: Казань, Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) и Чебоксары.

Наталья Жирнова