Следом за Казанью в Нижнекамске закрыли аэропорт на прием и выпуск воздушных судов
Следом за Казанью в Нижнекамске закрыли аэропорт «Бегишево» на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Всего в России закрыто девять аэропортов по причине обеспечения безопасности их полетов. В этом списке: Казань, Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) и Чебоксары.
