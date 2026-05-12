Главреда «Дождя»* Тихона Дзядко** заочно приговорили к 8 годам колонии

На него завели дело по обвинению в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента

Главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко** был заочно приговорен судом к восьми годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщила московская прокуратура.

Напомним, что ранее журналиста заочно арестовали.

— Установлено, что Дзядко, находясь за пределами Российской Федерации, в июле и декабре 2022 года, руководствуясь мотивом политической ненависти, разместил для просмотра неограниченного числа пользователей в своем персональном канале одного из мессенджеров две публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции, — сказано в сообщении прокуратуры.



Суд назначил Дзядко** также штраф в 250 тысяч рублей и запрет на администрирование сайтов и каналов на четыре года.



Наталья Жирнова