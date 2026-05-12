В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА на Альметьевск, Бугульму и Лениногорск

В республике сохраняется режим «Беспилотная опасность»

По экстренному сообщению МЧС, в Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА на Альметьевск, Бугульму и Лениногорск. Она продлилась больше часа.

При этом в республике сохраняется режим «Беспилотная опасность», который ввели в 7:17 мск. На данный момент в Татарстане закрыты на прием и выпуск воздушных судов два аэропорта — в Нижнекамске и Бугульме. Казанский международный аэропорт работает без ограничений.

Наталья Жирнова