Представительство Пакистана на «КазаньФоруме» будет на уровне министра

09:59, 12.05.2026

Во время мероприятия предусмотрены протокольные переговоры с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также с министрами транспорта и энергетики республики

Фото: Hamid Roshaan на Unsplash

Посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи сообщил о широком представительстве своей страны на международном форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум». В Казань прибудут министры, официальные лица, представители научного сообщества и бизнес-кругов, передает его слова ТАСС.

В рамках форума состоится специальный день Пакистана, запланированный на 13 мая. В мероприятиях примет участие пакистанский министр, который также будет присутствовать на торжественной церемонии открытия.

По словам дипломата, в ходе форума планируется проведение ряда важных встреч. В частности, предусмотрены протокольные переговоры с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также с министрами транспорта и энергетики республики.

В ходе интервью для ТАСС посол также сообщил о предстоящем подписании соглашения между Россией и Пакистаном об упрощении визового режима.

Напомним, что «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» пройдет с 12 по 17 мая 2026 года. Основная деловая программа состоится 14–15 мая в Международном выставочном центре «Казань экспо».

