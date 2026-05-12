Начальник отдела исполкома Челнов Исмагилов получил 6 лет тюрьмы за взятку
Он, занимая должность управляющего делами исполкома, систематически получал взятки от местного предпринимателя
Городской суд вынес приговор бывшему начальнику общего отдела исполкома Набережных Челнов Альберту Исмагилову. Его признали виновным в получении взятки в размере более 1 миллиона рублей и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает chelny-biz.ru. Напомним, что его задержали 18 сентября 2025 года, отправили под домашний арест и уволили с поста.
По данным следствия, Альберт Исмагилов, занимая должность управляющего делами исполкома, систематически получал взятки от местного предпринимателя. Известно, что в период с 1 декабря 2019 года по 11 августа 2025 года он получал взятки за обеспечение беспрепятственной приемки работ по муниципальным контрактам, которые исполнял предприниматель. Общая сумма полученных взяток превысила 1,1 млн рублей.
В своем последнем слове Исмагилов признал вину и выразил раскаяние в содеянном. Он отметил, что во время следствия давал правдивые показания и не препятствовал расследованию.
