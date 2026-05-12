Аэропорт Бугульмы также закрыли на прием и выпуск воздушных судов
Ранее ограничения ввели в Казани и Нижнекамске (Бегишево)
Аэропорт Бугульмы также закрыли на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Ранее ограничения ввели в Казани и Нижнекамске (Бегишево). Всего в России закрыто 12 аэропортов по причине обеспечения безопасности их полетов. В этом списке, помимо городов Татарстана: Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) и Чебоксары, Самара и Нижний Новгород (Чкалов).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».