Татарстан занял 50-е место в рейтинге регионов России по размеру ставки по ипотеке

Самые низкие ипотечные ставки зафиксированы в Приморском крае

Фото: Максим Платонов

По итогам января-марта 2026 года средняя ставка по ипотеке в Татарстане составила 9,45% годовых. По данному показателю республика заняла 50-е среди регионов России, следует из данных российского Центробанка.

Самые низкие ипотечные ставки зафиксированы в Приморском крае (5,22%), Республиках Саха (Якутия) (5,31%) и Бурятия (5,33%), Сахалинской области (5,44%) и Забайкальском крае (5,63%). В топ-10 регионов с самыми низкими процентными ставками по жилищным кредитам также попали Амурская (5,67%) и Архангельская (6,15%) области, Республика Тыва (6,19%), Хабаровский край (6,53%) и Республика Адыгея (6,64%).

При этом средние ставки по ипотеке в Татарстане оказались ниже, чем в Москве (10,27%), но выше по сравнению с Санкт-Петербургом (9,19%). К слову, Культурная столица оказалась на 40-м месте в данном топе.

Самые высокие средние ставки по ипотеке зафиксированы в Республике Ингушетия (13,48%) и Чеченской Республике (13,15%).

В среднем же по России размер процентной ставки по итогам первого квартала составил 9,05% годовых.

Ранее сообщалось, что арендовать самую дешевую квартиру в Казани стоит почти вдвое меньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве.

Никита Егоров