В Татарстане снизилось количество поголовья крупного рогатого скота с начала года

Число овец и коз уменьшилось на 13,5%, до 265 тыс. голов

На конец марта 2026 года в Татарстане насчитывалось 816,9 тыс. голов крупного рогатого скота. Это на 4,6% ниже аналогичного периода 2025-го, следует из данных Татарстанстата.

Отмечается, что количество коров в республике снизилось на 0,3%, до 311,7 тыс. голов, а овец и коз — на 13,5%, до 265 тыс. голов.

При этом по итогам отчетного периода в регионе увеличилось количество птицы (+1,8%, до 18,9 млн голов) и свиней (+4,3% до 501,4 тыс. голов).

Никита Егоров