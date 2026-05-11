Татарстанцам напомнили, какой земельный участок считается неиспользуемым

Один из признаков — недостроенный или старый и разрушенный дом

Если собственник оформил права на землю до 1 марта 2025 года, то пользоваться данным участком нужно уже сейчас. Если же собственность на «сотки» оформлена позже, то у человека есть три года, чтобы привести площади в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

Отмечается, что под понятием «освоить участок» подразумевается убрать мусор и сорняки, почистить территорию, выровнять землю, подготовить ее под строительство дома или под огород.

— Для земельных участков, предназначенных для строительства, признаком неиспользования является отсутствие построенного и оформленного здания, сооружения в течении 5 лет с момента освоения прав на земельный участок. Для земельных участков, предназначенных для ИЖС, срок для строительства индивидуального жилого дома и регистрации прав на него составляет до 7 лет с момента оформления прав на земельный участок, — рассказал начальник отдела госземнадзора Россреестра РТ Алмаз Назмиев.

Причем если контролеры увидят недостроенный или старый и разрушенный дом, то посчитают участок неиспользуемым и потребуют в течение года привести здание в порядок.

