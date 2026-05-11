Король Малайзии присмотрел себе Aurus во время визита в Татарстан, сообщила Галимова

Лимузин королю передали в Москве, куда он приехал посмотреть торжества в честь Дня Победы

Король Малайзии султан Ибрагим присмотрел себе лимузин Aurus Senat еще во время визита в Татарстан. Об этом сообщила руководитель пресс-службы раиса республики Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

Ранее король посетил Москву, где стал гостем торжества по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, а после в московском музее «Гараж особого назначения» ему передали лимузин российского производства. Позже на странице короля Ибрагима в Facebook* сообщили, что такой транспорт стал олицетворением тесных отношений и прочной дружбы между Малайзией и Россией.

— На самом деле он его (лимузин Aurus Senat, — прим. ред.) присмотрел еще в Татарстане, — написала Галимова в посте, комментируя последние публикации в СМИ по данной теме.

Она также прикрепила к посту видео, на котором король с интересом рассматривает лимузин на одной из площадок в республике. В кадре появляется и раис Татарстана Рустам Минниханов.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.



Никита Егоров