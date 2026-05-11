В Татарстане ЖЭУ оштрафовали на 100 тыс. рублей за не убранные с крыши дома сосульки

Руководство в качестве оправдания «обвинило» во всем погоду

В Альметьевске ООО «ЖЭУ-7» оштрафовали на 100 тыс. рублей за то, что компания не очистила от наледи крышу дома №47 на ул. Лермонтова.

Как сообщила пресс-служба Госжилинспекции Татарстана, 18 февраля инспекторы обнаружили наледь на крыше жилого дома. Управляющую компанию обязали устранить нарушение до 3 марта. Однако по истечении срока предписания сосульки по-прежнему свисали с крыши. При этом руководство ЖЭУ-7 в качестве оправдания «обвинило» во всем погоду: якобы убирать наледь бесполезно, так как солнечная погода привела бы к повторному образованию сосулек.

В конечном итоге суд встал на сторону Госжилинспекции и оштрафовал ЖЭУ на 100 тыс. рублей.

— Попытка переложить ответственность на погодные условия не освобождает управляющую компанию от обязанности обеспечить безопасность жильцов. Солнечная погода, как бы она ни способствовала образованию сосулек, не отменяет необходимости проведения регулярных осмотров и при необходимости повторных работ по очистке. В данном случае суд четко обозначил, что предписание Жилинспекции требовало не просто однократной очистки, а поддержания кровли в надлежащем состоянии в установленные сроки, — говорится в сообщении.

Никита Егоров