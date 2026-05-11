В Москве самый возрастной жених с начала 2026 года вступил в брак в 93 года

Самой взрослой невесте, в свою очередь, исполнилось 84 года

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2026 года в Москве вступили в брак более 1,3 тыс. женихов и невест в возрасте старше 60 лет. Самому старшему жениху было 93 года, а невесте — 84 года, сообщила начальник управления ЗАГС по столице России Светлана Уханева, чьи слова приводит ТАСС.

При этом, по словам спикера, самая возрастная невеста вышла замуж за мужчину в возрасте 88 лет. Возраст невесты самого возрастного жениха не уточняется.

Она отметила, на сегодняшний день около 3% от общего количества пар — это люди старше 60 лет.

Уханева также добавила, что 63 года является самым популярным возрастом для вступления в брак среди граждан старше 60 лет.

