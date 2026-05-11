Путин удостоил доктора из Татарстана званием «Заслуженного ветеринара России»
Главный ветеринар из Лениногорского государственного ветеринарного объединения Рашат Ахметов удостоен звания «Заслуженный ветеринарный врач России». Соответствующий указ, опубликованный на сайте Кремля, подписал президент страны Владимир Путин.
Звание присвоено за заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу.
Помимо Ахметова, аналогичного звания удостоены еще шесть специалистов. Среди них: главный ветеринар ветеринарии Калининградской области Михаил Кравченко, главный ветеринар одной из клиник в Костромской области Сергей Лапшин, начальник «Скопинской районной ветстанции» Валерия Молева и другие врачи данного направления.
